C'è un grosso paradosso in casa Napoli, riguarda Gilmour e McTominay (e non solo)

Ultime notizie SSC Napoli - L’allenatore del Napoli Antonio Conte è sempre concentrato nello studio, nella voglia di migliorare la squadra e se stesso come racconta la Gazzetta dello Sport.

Paradosso Conte su Gilmour e McTominay

Punta al massimo, non si accontenta mai “e ora potrebbe valutare nuove soluzioni tattiche per inserire al meglio le qualità degli ultimi arrivati. Con gli acquisti di Scott McTominay e Billy Gilmour, il Napoli si è assicurato quattro titolari di grande livello in mediana e il paradosso è che ogni volta due potrebbero rimanere in panchina”.