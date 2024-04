C'è un gol subito dal Napoli che fa capire quanto sia diventato difficile trovare una via d'uscita per Calzona

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla crisi difensiva del Napoli e ai tanti gol subiti dagli azzurri in questa stagione:



"La rete subìta a Cagliari da Luvumbo al 5’ di recupero dà l’idea di quanto sia diventato difficile trovare una via d’uscita dal tunnel e ha avuto un’influenza negativa anche sul morale dei giocatori, che hanno perso serenità e si sono ormai convinti di essere alle prese con un vero e proprio tabù. Persino nella sfida stravinta ( 6- 1) in trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia, del resto, ci scappò infatti la solita “sbavatura”.