Buongiorno-Napoli, Tuttosport: De Laurentiis chiama Cairo! Offerti 32 milioni più un azzurro

Prosegue il focing del Napoli nei confronti del Torino per avere Alessandro Buongiorno. Come si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ci sarebbe stata una telefonata di Aurelio De Laurentiis ad Urbano Cairo. Il presidente del Napoli ha presentato una nuova proposta facendo presente al collega torinista che la valutazione di Buongiorno, il quale non è un titolare all'Europeo, potrebbe scendere con il passare del tempo.

Buongiorno al Napoli, De Laurentiis chiama Cairo

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Torino per Buongiorno: