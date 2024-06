Buongiorno-Napoli, il Torino chiede una cifra shock per venderlo

Ultime news calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino si sofferma sull'eventuale arrivo a Napoli di Alessandro Buongiorno, con il Torino che vuole una cifra altissima per cedere il proprio difensore e vice capitano:

"Cairo e De Laurentiis non hanno ancora fissato un appuntamento, ma il ds Manna e Beppe Riso, l’agente di Buongiorno, hanno un accordo virtuale: perché il centrale granata non è indifferente alla corte del Napoli e di Conte. Ma il Torino vende, ma non svende: vuole 55 milioni di euro, senza contropartite tecnica. Dunque, De Laurentiis si prepara al braccio di ferro".