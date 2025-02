Ultime notizie SSC Napoli - Non si sa se riprenderà il suo posto al centro della difesa, dopo 7 partite out, Alessandro Buongiorno che - come racconta Tuttosport - "l’ultimo match prima dell’infortunio alla schiena lo ha giocato proprio contro l’Udinese: è stato in campo nell’allenamento congiunto contro il Giugliano, al fianco ci sarà Rrahmani, che ha giocato tutti i minuti a disposizione in campionato".