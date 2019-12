Buon compleanno stadio San Paolo: 60 anni di emozioni targate Napoli a Fuorigrotta!

Buon compleanno allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. L'impianto sportivo che ha debuttato il 6 dicembre 1959 proprio in un match tra Napoli e Juventus, compie oggi gli anni. L'edizione odierna de la Repubblica ripercorre i momenti salienti:

"All’epoca si chiamava Stadio del Sole. L’attuale denominazione è del 1963 con l’intitolazione a San Paolo: Paolo di Tarso sarebbe arrivato in Italia, proprio dalle parti di Fuorigrotta. Le sfide da ricordare sono state tante e quelle con la Juve meritano un posto speciale nel libro dei ricordi. Nel 1974 – con gara sospesa per motivi di ordine pubblico sul 6-2 per i bianconeri col risultato poi omologato – gli spettatori furono 90.736 ( 53.311 abbonati più 37.425 biglietti venduti). La capienza si è poi abbassata (a 72mila) dopo la ristrutturazione per il Mondiale del 1990 e adesso è di poco superiore ai 50mia ( il terzo anello resta inagibile). Il padrone di casa? Ovviamente Diego Armando Maradona".