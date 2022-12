Bruscolotti: "Maradona me lo disse subito, dopo il Mondiale voleva lo scudetto! Ho una proposta per il Museo"

Intervista a Giuseppe Bruscolotti: l'ex capitano del Napoli ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica, di cui vi proponiamo un estratto. Interrogato sulla vittoria della Nazionale argentina ai Mondiali di calcio in Qatar, Bruscolotti non ha trattenuto l'entusiasmo, confessando di nutrire speranze per la cosiddetta "doppietta", cioè la vittoria del Napoli in Serie A, come accadde nel 1987.

"Ogni tifoso del Napoli ha sorriso quando l’Argentina ha conquistato il Mondiale in Qatar, ma bisogna completare l’opera", dice Bruscolotti, che poi racconta la reazione di Maradona quando tornò a Napoli dopo aver vinto il Mondiale: "Aveva la gioia di aver vinto con l’Argentina, ma non era sazio. Voleva lo scudetto con il Napoli. A me lo disse subito. Aveva le idee chiare sin dal suo arrivo. Voleva regalare lo scudetto alla nostra città e gioire assieme alla gente. Ci è riuscito".

Inutile sottolineare che sul paragone Messi-Maradona, Bruscolotti non ha alcun dubbio nel considerare D10S di un'altra categoria. Anzi, si augura che presto venga inaugurato a Napoli un museo dedicato a Maradona: "Sarebbe bello realizzarlo al Centro Paradiso di Soccavo. È stato il cuore di un Napoli che poi ha dominato in Italia ed in Europa".

Ultime notizie. Intanto si avvicina la ripresa del campionato di Serie A e il Napoli si muove anche sul mercato. Per Bruscolotti l'operazione Bereszynski è "un’operazione intelligente. Il Napoli si sta cautelando per il rush finale acquistando un’alternativa a Di Lorenzo con maggiore esperienza. L’organico è più completo nei doppi ruoli".

E il KO in amichevole contro il Villarreal, non spaventa affatto: "La partita che conta è quella del 4 gennaio contro l’Inter".