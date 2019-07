Bruscolotti: "James sarà uno dei protagonisti della prossima stagione. Manolas? Grande colpo, ma sono innamorato di Godin"

Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Manolas conosce bene il campionato italiano e non avrà problemi d’inserimento. L’intesa con Koulibaly la troverà in breve tempo, sono due difensori fortissimi. L’Inter ha fatto un grande colpo, io sono innamorato di Godin, l’avrei visto bene nel Napoli. James? Vedrete, sarà tra i protagonisti della prossima stagione, garantirà tata esperienza e anche qualche gol. Ha una qualità indiscutibile, con lui sei già un po’ oltre, può fare la differenza, soprattutto quando c’è bisogno dell’invenzione per sbloccare la partita. Un ottimo affare, direi. Sarri? Non mi sento di dire se ha fatto bene o male. Ci ha messo tanto per arrivare ad alti livelli e bisogna capirlo, non è da tutti allenare la Juventus. Lu, è il passato, adesso guardiamo avanti e pensiamo a vincere lo scudetto, il prossimo potrebbe essere l’anno buono"