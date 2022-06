Bruno Giordano: "Sarebbe curioso vedere Mertens alla Roma o alla Lazio ma Napoli deve restare casa sua"

Calcio Napoli - Bruno Giordano ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport sul futuro di Dries Mertens che piacerebbe molto alla Roma.

Ecco le parole di Bruno Giordano a Gazzetta:

Lei che di centravanti se ne intende dove vedrebbe meglio Mertens?

«A casa sua, che è Napoli. Nel senso che Dries lì darebbe sempre il meglio. Alla Roma dietro Abraham e con un grande motivatore come Mourinho farebbe bene. Attenzione però, parlo di aspetti tecnico-tattici: anche con Sarri alla Lazio dietro Immobile sarei curioso di vederlo».

Insomma lei, fosse un dirigente, lo prenderebbe un attaccante come il belga?

«Sì, perché Dries ha una tecnica eccezionale e a 35 anni mi sembra integro fisicamente e soprattutto mentalmente è sempre sul pezzo. Anche quando non è titolare spesso fa cose importanti per la sua squadra. Per questo a Napoli è adorato dalla gente e lui vive molto bene».