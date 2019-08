Bruno Giordano: "Napoli può essere la chiave di rilancio per Icardi: lo vedrei bene anche con Milik in attacco"

Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport

Icardi è l’attaccante giusto per il Napoli?

"È un ottimo goleador ma non è l’attaccante dei miei sogni".



Perché?

"Segna tanto ma partecipa poco alla manovra. Preferisco chi è in grado di contribuire alla costruzione del gioco facendone parte sempre, dialogando con gli altri. Icardi è un grande finalizzatore ma ha bisogno di una squadra che lo sostenga creando diverse occasioni a partita".



Da Giordano a Careca, da Higuain a Cavani: Icardi, eventualmente, potrà appartenere a questo prestigioso elenco di bomber azzurri?

"Segna tanto e può farlo anche al Napoli, ma ripeto: per me il grande attaccante è quello che abbina ai gol i movimenti che permettono alla squadra di sviluppare un gioco offensivo. Uno come Lewandowski o Suarez, ad esempio. O lo stesso Higuain, per restare in tema. Nello sviluppo della manovra, invece, Icardi è un po’ assente".



Icardi con Milik o al posto di Milik?

"Possono giocare insieme, soprattutto se Ancelotti volesse riproporre il 4-4-2 dello scorso anno con due attaccanti. Milik è abituato a convivere con Lewandowski nella Polonia, è una punta che segna meno ma che fa giocare bene la squadra e potrebbe tornare utile anche per valorizzare le caratteristiche dell’argentino".