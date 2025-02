Bruno Giordano: "Cosa mi aspetto da Lazio-Napoli. Lukaku? Voglio sottolineare una cosa"

Bruno Giordano, doppio ex di lazio-Napoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Lukaku dell’Inter era tra i primi tre centravanti al mondo, aveva sei anni di meno, una fisicità devastante e una centralità indiscutibile. Ora Lukaku si è affidato all’intelligenza e la sfrutta per aiutare la squadra, ma quando serve la butta dentro e non certo in partite anonime: gol al Milan, alla Roma, alla Fiorentina, all’Atalanta e alla Juventus.

Mi aspetto una gara equilibrata, con due squadre che vanno spesso in verticale, che sanno anche palleggiare, che hanno capacità di trasformarsi. Lazio e Napoli sono state costruite con sapienza e gran parte del merito appartiene ai loro allenatori”.