Bruno Conti: "Maradona mi voleva a Napoli a tutti i costi, mio figlio Daniele aveva una venerazione per lui"

Bruno Conti ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano "Il Messaggero" dove ha parlato del suo rapporto speciale con Diego Armando Maradona.

Ecco le parole dell'ex calciatore della Roma:

"Argentina? E' la partita che ci permette di sbloccarci e Maradona dimostra la sua grandezza anche nella sconfitta. Nessun difensore ci andava leggero con lui, ma Diego non si è mai lamentato. Nasce tra me e lui un rapporto fortissimo. A ogni Roma-Napoli mi diceva: vieni a Napoli a giocare con me, tu sei il calcio. Mi invitò al suo matrimonio, venne a trovarmi a Trigoria quando avevo preso in corsa la panchina della Roma nell’anno in cui si bruciarono Prandelli, Voeller e Delneri".

Quanto fu vicino al Napoli in quegli anni?

"Io ero lusingato, però, volevo restare a Roma. C’era in discussione il contratto da rinnovare con il presidente Viola e ci incontrammo al ristorante Quadrifoglio. Spesso portavo i miei figli all’allenamento e in quella occasione c’era Daniele, che per Maradona aveva una venerazione. Viola gli chiese: “dove giocherà papà l’anno prossimo?” E Daniele: “va a Napoli da Maradona”. Non so cosa pensò Viola, però firmai subito dopo il contratto per restare"