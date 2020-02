Brescia-Napoli, Repubblica: mini turnover di Gattuso, possibili tre novità rispetto a Cagliari

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica prova a tracciare la probabile formazione che domani sera potrebbe schierare Rino Gattuso a Brescia:

Gattuso e Allan

Brescia Napoli probabili formazioni, turnover di Gattuso

"Il suo rendimento è cambiato da qualche settimana e proverà ad incidere nel tridente per consentire al Napoli di evitare passi falsi. Il giocatore dovrà fare la differenza, magari contribuire alla vittoria con una prodezza. Finora si è esaltato spesso lontano dal San Paolo: dei suoi 4 gol in campionato, tre li ha confezionati in trasferta e quindi spera di proseguire la collezione al Rigamonti in un appuntamento cruciale per le ambizioni di rimonta in classifica. Ma Insigne non sarà l’unica novità di formazione. Gattuso pensa pure a Politano (per Callejòn) e intanto recupera Milik che può essere un’alternativa preziosa in corso d’opera. Ancora assente, invece, Llorente a causa dell’influenza. Gattuso cambierà qualcosa ma non ci sarà un turnover massiccio. In mediana probabile turno di riposo per uno tra Fabiàn e Zielinski. Da valutare l’inserimento dal primo minuto di Allan. Scalpita anche Lobotka. Nessuna novità, invece, in difesa. Ospina resta favorito su Meret e ormai il colombiano sembra aver compiuto il sorpasso decisivo nei confronti del giovane talento friulano, non certo contento della situazione. Scontato pure il quartetto arretrato: Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Maksimovic coppia centrale".