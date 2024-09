"Bremer l'ha ingoiato in un cono di anticipi e duelli vinti". Arriva la decisione di Conte su Lukaku

Romelu Lukaku non ha brillato sabato contro la Juventus. La prova del centravanti belga non è stata positiva, Bremer lo ha praticamente annullato in ogni zona del campo. Le cifre impietose di Bigo Rom sono state: in 72 minuti nessun tiro, 18 tocchi di cui 2 in area avversaria, 4 passaggi riusciti su 9, 3 duelli vinti su 10, 9 possessi persi, 2 volte in fuorigioco.

Romelu Lukaku

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il belga lavorerà ancora di più per migliorare una condizione fisica ancora non al top. Antonio Conte dovrebbe risparmiargli la gara di Coppa Italia contro il Palermo (almeno dal primo minuto):

"Rom s’è fermato a Torino. Questa volta, cioè sabato, non ha lasciato tracce nella storia della partita contro la Juventus: zero tiri in porta, appena due tocchi in area, in apnea costante tra le onde della mareggiata Bremer, un’ombra gigantesca che l’ha ingoiato in un cono fatto di anticipi, contrasti e duelli vinti per terra e per aria.

La fase cruciale. Anche a Cagliari aveva sofferto un bel po’ il duello con Mina, ma poi aveva piazzato l’assist per Kvara e il gol del 3-0, mentre a Torino, al cospetto di un avversario più ermetico e di un marcatore diretto mai domo - Bremer - gradualmente s’è spento. L’idea è che giovedì contro il Palermo partirà dalla panchina, ma nel frattempo continuerà a lavorare per migliorare al volo la condizione e il ritmo e dimostrarlo già domenica contro il Monza".