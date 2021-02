"Bravi tutti", CorrSera: retroscena De Laurentiis, stretta di mano e tregua con Gattuso post Juve

Notizie calcio Napoli - Come già raccontato in esclusiva da CalcioNapoli24.it il presidente Aurelio De Laurentiis al termine del match contro la Juventus si è recato negli spogliatoi per complimentarsi con Gattuso e tutto lo staff tecnico e medico.

Stretta di mano De Laurentiis Gattuso

La vittoria contro i bianconeri ha sancito una tregua tra le parti dopo un periodo fitto di incompresioni. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera ci sarebbe stata anche una stretta di mano e volti di entrambi distesi: una iniezione di fiducia, che mette un freno alle voci di disturbo su nuovi allenatori. «Bravi tutti», ha detto il presidente alla squadra e al suo allenatore.