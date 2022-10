Brava Cremonese, hai costretto il Napoli ad un aspetto negativo nel primo tempo

La Cremonese è stata brava a non perdere le distanze, a concedere il giusto e a credere nel pareggio contro il Napoli, e viene giustamente elogiata dalla Gazzetta dello Sport.

"La Cremonese era schierata con il 4-2-3-1 in fase di possesso e il 4-4-1-1 in fase di non possesso. Ma il Napoli ha le chiavi per aprire qualunque portone. Politano stava largo, Di Lorenzo entrava da mezzala, Raspadori cuciva il gioco iaprendo spazi in cui si inseriva Lobotka per ispirare Kvaratskhelia o altri.

Tutto davvero bello, anche se nel primo tempo Radu non ha corso altri grandi pericoli. E questo, forse, è l’unico aspetto negativo del primo tempo del Napoli: una scarsa incisività rispetto al solito"