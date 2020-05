L'ex nazionale olandese Brandts accusa Bettega: "Mi offrì soldi per farlo segnare in Olanda-Italia del '78”

Ultimissime Calcio- Ernie Brandts, ex calciatore della nazionale olandese, ha lanciato un'accusa grave nei confronti di Bettega: "Ha cercato di corrompermi durante Italia-Olanda al Mondiale del 1978. Bettega si avvicinò a me e mi disse: Brandts! Brandts! Lasciami segnare. Sparò cifre in lire, in dollari. Vicino a me c’era Ruud Krol, che sentì tutto e mi disse sottovoce di far finta di niente, di non rispondere. Così feci. Ma Bettega, un attaccante di fama internazionale, non si diede per vinto: Brandts, disse, fammi fare il 2-2…. Con il 2-2 andate in finale lo stesso. Pronunciò cifre da capogiro, ma continuai a far finta di nulla".