Bozzo: "Koulibaly? Vale 15 mln, De Ligt non meno di 100"

Giuseppe Bozzo ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna di Tuttosport. Il noto avvocato ha parlato di calciomercato tirando in ballo anche Kalidou Koulibaly del Napoli.

Ecco le parole di Bozzo:

"La Juve nell'estate del 2019 lo ha pagato 75 milioni, considerando che in tre anni non si è deprezzato, non possono venderlo per meno di 100 milioni e preferibilmente senza l'inserimento di contropartite. Mentre Koulibaly lo valuto 15 milioni di euro".