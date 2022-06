Botta e risposta Spalletti-De Laurentiis, Gazzetta: l'allenatore ha capito che a Napoli è meglio non illudere nessuno

Il rapporto tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Luciano Spalletti è di stima e rispetto ma in questo momento non si può certamente parlare di idillio tra i due nonostante siano legati fino al 2024. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Spalletti ha inteso riportare tutti con i piedi per terra parlando a Sky venerdì sera e spiegando che «sarà difficilissimo per il Napoli restare tra le prime quattro»:

"Meglio farlo presente anche in pubblico, avrà pensato Spalletti, e non per prendere le distanze da De Laurentiis ma per evitare che il “tormentone scudetto” prenda piede prima ancora di andare in ritiro. L’allenatore ha capito di non potersi “appiattire” sulle affermazioni di De Laurentiis.

Non è cominciata una vera e propria battaglia di posizione, ma ciascuno dei due ha scelto una strategia comunicativa ben precisa: De Laurentiis ha provato a pungolare l’animo della gente parlando di tricolore, l’allenatore ha capito che a Napoli è meglio non illudere nessuno visto che l’ambiente è già molto caldo"