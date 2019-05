Probabili formazioni Bologna-Napoli, CorSport: "Meret ko, gioca Karnezis! Difesa inedita, scelto il tridente"

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ultimo allenamento (ieri), ultima partita (oggi) e ultima cena di squadra: giovedì, soltanto i giocatori. Il Napoli si prepara a salutare la stagione in occasione della sfida in programma alle 20.30 con il Bologna al Dall’Ara: partenza e ritorno in giornata, tutto in un clic, e poi vacanze fino al raduno in programma il 6 luglio a Dimaro.

Probabili formazioni Bologna-Napoli, ultimissime dal ritiro Ssc Napoli

Per quel che riguarda la formazione, considerando le squalifiche di Allan (già in ritiro con il Brasile per la Coppa America) e Koulibaly, l’indisponibilità di Mario Rui e un’influenza che ieri ha colpito Meret, dovrebbero giocare Karnezis in porta; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejon, Fabián, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens. Ancelotti, però, potrebbe anche schierare Verdi a centrocampo e avanzare Lorenzino in attacco: l’ultimo dubbio dell’anno.

Il Bologna si presenta all’ultima giornata di campionato senza squalificati. Ma in vista della gara di questa sera contro il Napoli a Mihajlovic mancheranno ben 4 giocatori per problemi fisici. Al lungodegente Mattiello, si sono infatti aggiunti Sansone, già assente all’Olimpico per un affaticamento muscolare, Edera e Poli. Dovendo rinunciare a così tanti esterni, il tecnico serbo, in attacco, si affiderà alla stessa formazione che ha pareggiato in casa della Lazio, con Orsolini, Soriano e Palacio alle spalle di Destro. L’unica variazione ci sarà a centrocampo dove Dzemaili affiancherà Pulgar al posto dell’infortunato Poli. Mentre in difesa, davanti a Skorupski, spazio ancora alla coppia centrale Danilo-Lyanco con Mbaye a destra e Dijks a sinistra. Nella lista dei convocati anche Corbo. È fatta per l’arrivo di Walter Sabatini come nuovo diesse.