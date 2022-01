Bologna: Mihajlovic tifa Napoli, nel 2015 fu vicinissimo alla panchina

Le ultime con le notizie di Bologna Napoli e l'avversario Mihajlovic che ha rivelato in conferenza stampa di tifare per il Napoli per il resto della stagione.

Mihajlovic tifa Napoli, nel 2015 fu vicinissimo alla panchina

Il Mattino analizza le parole di Mihajlovic in conferenza sul Napoli e i propri tifosi.

«Spero che contro di noi non vincano e che vincano poi tutte le altre», le parole di ieri di Mihajlovic in conferenza stampa, il tecnico del Bologna che conferma la sua simpatia per gli azzurri già manifestata dopo la partita d’andata al “Maradona” quando disse: «Per lo scudetto faccio il tifo per il Napoli. Ha tutto: un grande pubblico, una grande rosa, un grande allenatore e fa un grande calcio». Sinisa fu vicino alla panchina azzurra qualche anno fa, poi il suo passaggio non si concretizzò e nell’estate 2015 al posto di Benitez arrivò Sarri. Napoli che oggi sarà l’avversario

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli