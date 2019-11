Bologna, Mihajlovic cancella il giorno di riposo e dirige l'allenamento: seduta a Casteldebole e confronto con la squadra

Prima ha cancellato il giorno di riposo, poi si è presentato a Casteldebole per dirigere l’allenamento del suo Bologna. Sinisa Mihajlovic (foto), pochi giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola, è più battagliero che mai. Altro che riposo. L’allenatore, per nulla soddisfatto del comportamento della squadra nel pareggio casalingo per 2-2 contro il Parma, ha deciso di torchiare il gruppo. A suo modo. Un serrato confronto con la squadra e poi una seduta sul campo. Mihajlovic deciderà di giorno in giorno, in base alle sue condizioni, a eventuali controlli medici e soprattutto alle condizioni climatiche, se allenare la squadra o meno, ma non vuole allontanarsi troppo dal Bologna. E i giocatori sono chiamati a rispondere in fretta alle sollecitazioni della loro guida. Venerdì, come previsto, Mihajlovic parlerà in conferenza stampa allo stadio Dall’Ara e sarà la prima volta che lo farà dopo il 13 luglio, giorno in cui annunciò la malattia. Bologna ama Sinisa. Il Bologna lo segue. Accanto a lui i medici del Sant’Orsola, che spiegheranno le cure fatte sino al trapianto e il percorso dei prossimi mesi. Intanto la Federcalcio serba ha scelto Mihajlovic come miglior allenatore del 2019 con la seguente motivazione: «Ha il dna del vincitore e ha lavorato con successo in serie A senza essere italiano. A Bologna ha reso possibile l’impossibile conquistando la fiducia del suo club». A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere della Sera - Bologna.