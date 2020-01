Bologna, Mihajlovic ancora ricoverato: non sarà in panca con il Brescia

Ultime calcio Napoli - Cattive notizie per Sinisa Mihajlovic, costretto a saltare la partita col Brescia. Il tecnico del Bologna, colpito da leucemia lo scorso luglio e sottoposto alla fine di ottobre a trapianto di midollo osseo, è stato ricoverato all'Istituto di Ematologia Seragnoli di Bologna all'inizio della settimana per una cura antivirale. Non riesce a recuperare per la partita casalinga di Serie A: sarà costretto a seguire la sua squadra dalla televisione. Miroslav Tanjga, vice di Mihajlovic, ha spiegato: "Non è una sorpresa, sapevamo che avrebbe fatto qualche giorno in ospedale. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro come abbiamo fatto sempre. Dobbiamo far capire a tutti che non ci arrendiamo". Ora più che mai, forza Sinisa