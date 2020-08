Ultime calcio Napoli - Il Napoli insiste per Boga, il fratello-agente e l’intermediario italiano spingono sul Sassuolo per raggiungere l’accordo. Il cambio di proprietà sempre più vicino in casa Roma aumenta le chances giallorosse per Milik, Under e Veretout (dopo l’eventuale partenza di Allan) potrebbero essere le contropartite più gradite. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

