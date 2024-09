Bluff Conte sul cambio modulo? Gazzetta - Non è da escludere che abbia fatto uscire ad arte queste voci per confondere

Napoli - Soltanto al momento delle formazioni ufficiali capiremo se davvero Antonio Conte avrà cambiato sistema di gioco oppure no. In queste ore stanno infatto circolando voci che vorrebbero un Napoli con il 3-5-2 a Torino oppure con il 4-3-3-. Si tratterebbe, in tal caso, della prima volta in stagione con un sistema di gioco diverso dal collaudato 3-4-2-1.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul tema:

"Non è neppure escluso che Conte abbia fatto uscire ad arte queste voci su presunti ribaltoni di sistema, per confondere ed alzare polvere. I moduli, i numerini, gli schemi, ma i giocatori restano centrali nella costruzione di una grande partita".