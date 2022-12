CorSport - Bloccato il ritorno di Contini al Napoli: il retroscena

Se da un lato l'affare Bereszynski-Zanoli ha bisogno soltanto di essere ratificato, dall'altro non si può dare per scontato il ritorno a Napoli invece del portiere Nikita Contini. Come si legge sul Corriere dello Sport, al momento il trasferimento del portiere da Genova a Napoli è stato di fatto bloccato in quanto la posizione di Salvatore Sirigu non è ancora chiara.

Contini Napoli, le ultime

Come si legge sul Corriere dello Sport per adesso il ritorno di Contini in azzurro è stato congelato. probabilmente se ne riparlerà più avanti quando la situazione di Sirigu sarà molto più definita. L'esperto portiere potrebbe lasciare Napoli. Piace molto alla Salernitana. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: