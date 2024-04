Blitz di De Laurentiis nello spogliatoio: "Era di pessimo umore, ecco cosa ha fatto!"

Empoli-Napoli 1-0, il commento del quotidiano La Repubblica non lascia spazio ad alibi per la squadra di Calzona: "Senza difesa e anche senza un briciolo di vergogna. Il Napoli sta disonorando lo scudetto che porta sulle maglie e la sconfitta di ieri pomeriggio a Empoli mette sott’accusa i giocatori, che hanno alzato bandiera con inaccettabile anticipo e stanno così vanificando pure il lavoro di Francesco Calzona, dopo essere stati la concausa dei fallimenti delle gestioni di Garcia e Mazzarri".

Ultime notizie. Adesso potrebbe intervenire De Laurentiis che potrebbe perfino decidere di mandare la squadra in ritiro punitivo fino al termine del campionato. Se anche l'obiettivo Europa è svanito, bisogna comunque salvare la dignità ed avere rispetto per i tantissimi tifosi che continuano a seguire la squadra, in casa e in trasferta.

De Laurentiis nello spogliatoio

A nulla è servito il blitz negli spogliatoi a fine primo tempo, raccontato così su Repubblica: "Napoli non pervenuto e blitz nell’intervallo di De Laurentiis, piombato nello spogliatoio di pessimo umore per chiedere spiegazioni".