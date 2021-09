Nuovo blackout Dazn! Arrivano le scuse dell'emittente, pronti i rimborsi per tutti

Napoli Calcio - Nuovi problemi tecnici per DAZN durante Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Furia e segnalazioni da parte degli utenti come evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola:

Problemi tecnici, non i primi per la piattaforma streaming che si è assicurata i diritti tv di tutta la serie A, riscontrati su app, smart tv, web, tablet e (in minima parte) smartphone. Il blackout è durato 30-35 minuti (con annesse polemiche sui social), quasi tutto il primo tempo. Poi le immagini hanno iniziato a scorrere normalmente. Dazn si è detta «dispiaciuta per quanto accaduto», e ha comunicato che gli utenti che hanno perso la prima mezz’ora delle gare in questione verranno rimborsati. «Sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra — si legge nella nota —. Gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo». Questi ultimi, già individuati, verranno contattati dal servizio clienti. Solo mercoledì la IX Commissione della Camera aveva approvato una risoluzione chiedendo a Dazn «un servizio adeguato ai cittadini» e maggiore trasparenza nella rilevazione degli ascolti.