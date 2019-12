'Black Friday', CdS al centro delle polemiche: daspo per i giornalisti del quotidiano! Verna: "Decisione assurda, non ci sto"

Giovedì da dimenticare per Ivan Zazzaroni ed il Corriere dello Sport. In riferimento al titolo 'Black Friday' ed al chiaro riferimento a Lukaku e Smalling, vista l'imminente sfida tra Inter e Roma, il quotidiano ha passato un brutto quarto d'ora: al centro delle polemiche, ovviamente. Il titolo non è passato inosservato ed ha sollevato l'indignazione di molti, anche della Roma e del Milan che hann odeciso di adottare un'iniziativa inedita. Come riportato dall'edizione odierna de la Repubblica, le due società, attraverso un comunicato ufficiale, hanno daspato i giornalisti del Corriere dello Sport, che non potranno accedere ai centri d'allenamento fino alla fine del 2019. E poi «i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività con il giornale durante questo periodo». Sdegno del presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna: «Decisione assurda, non ci sto».