Bivio Osimhen, non ha intenzione di restare: ci sono due soluzioni scomode

Calciomercato Napoli - Situazione difficile che stanno vivendo il Napoli e Victor Osimhen. Perché il mercato attaccanti non si sblocca e ora potrebbero esserci dei seri problemi per il futuro del nigeriano.

Calciomercato: Osimhen-Napoli, le ultime

Il Napoli deve risolvere in fretta la situazione Osimhen. Il bomber nigeriano e il club azzurro si trovano in un limbo per tutta una serie di motivo, ma soprattutto per la questione economica come riporta Il Mattino.

Il rinnovo fatto da De Laurentiis a 10 milioni di euro con la clausola rescissoria da 120 milioni di euro in questo momento appare più come un boomerang. Per questo ora il club azzurro si trova di fronte ad un bivio con due soluzioni scomode:

abbassare le pretese (ragionando cioè su cifre inferiori rispetto alla clausola)

oppure si ritroverà un rinforzo fatto in casa con cui però andare a rimodulare eventualmente il suo stipendio.

Nella politica del monte ingaggi stabilita da De Laurentiis non è contemplato uno stipendio da 10 milioni l'anno prossimo per l'attaccante nigeriano. Per non parlare del fatto che Victor difficilmente accetterebbe l'idea di restare ancora al Napoli.