Bivio Meret, CorSport: rinnova solo col posto fisso, dall'agente è arrivato un messaggio

«Per fare un rinnovo occorre valutare anche le prospettive future». Il messaggio dell'agente Federico Pastorello è chiarissimo e non fa una piega: cercasi continuità per il portiere del Napoli Alex Meret, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"È da un po' che il Napoli sta provando a trovare la quadra per il rinnovo del contratto del portiere della Nazionale. Già perché il club azzurro lo considera un patrimonio da blindare soprattutto in virtù del talento puro, dei 24 anni d'età e di un investimento vicino ai 25 milioni di euro, ma la situazione non è esattamente facile. Ha detto ieri il suo manager Federico Pastorello: «Siamo in contatto quotidiano con Giuntoli: ci sono valutazioni da fare attentamente, ma certo il dualismo non aiuta. L'allenatore, comunque, ha a disposizione due portieri molto forti»"