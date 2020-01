Biglietti Napoli-Barcellona, Repubblica: ADL è convinto di riempire il San Paolo puntando sul fattore Messi

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sui prezzi dei biglietti per Napoli-Barcellona: "I botteghini saranno aperti alle 12 in punto di stamattina, con il diritto di prelazione di una settimana esatta riservato agli abbonati. Ma il conto alla rovescia per la super sfida del 25 febbraio al San Paolo con il Barcellona è già scattato in anticipo e tra le polemiche, che sono divampate soprattutto sui social nel preciso istante in cui il Napoli ha ufficializzato il listino dei prezzi: con aumenti da record rispetto agli standard del campionato. Per assistere da vivo alla gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League, infatti, i tifosi azzurri dovranno mettere in preventivo una spesa non di poco conto, visto che il costo dei biglietti oscillerà dai 70 euro delle Curve ai 25 per la Tribuna Posillipo, passando dai 130 per i Distinti e i 190 della Nisida. Nel mirino della protesta è finito specialmente Aurelio De Laurentiis, che è però convinto di riempire comunque lo stadio e conta sulla enorme attesa per la “ prima volta” a Fuorigrotta di Lionel Messi, erede di Diego Maradona che si esibirà finalmente sul palcoscenico del suo maestro".