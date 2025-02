Berti: "Al Franchi dovetti andare via con mio figlio per gli insulti. Conte? Se ha convinto Lukaku a perdere 8 chili..."

Nicola Berti ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Al Franchi non sono gradito. Mi rifarò a inizio marzo al Maradona, la sfida con il Napoli non me la perdo. Quattro anni fa, prima del Covid, ho provato a tornare al Franchi insieme con mio figlio. Gli spettatori che avevo attorno mi hanno preso di mira finché non me ne sono andato.

Penso che la mia squadra del cuore (l’Inter) sia la più forte del torneo. Certo queste due partite ravvicinate contro lo stesso avversario potrebbero nascondere insidie a livello mentale. Ci attende una gran bella sfida perché il Napoli ha solo il campionato e Conte nel primo anno di lavoro sa ottenere il massimo dalle sue squadre. Se penso che ha convinto Lukaku a perdere 8 chili…”