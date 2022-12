Berezynski già alla Filmauro per firmare col Napoli? Impazza la voce sul blitz del polacco

L'edizione odierna di Repubblica riporta i motivi per cui il Napoli sta seriamente pensando allo scambio Zanoli-Berezynski, scambio che sembra molto vicino alla conclusione:

"Il Napoli se n’è convinto durante il lungo ritiro in Turchia e al ritorno in Italia si è subito messo al lavoro il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, gettando le basi per un’operazione a largo raggio con la Sampdoria. C’è bisogno di un vice più esperto per Giovanni Di Lorenzo e il club azzurro l’ha individuato nel trentenne polacco Bartosz Bereszyski, connazionale di Zielinski e appena rientrato in Italia dopo l’avventura ai Mondiali in Qatar. Il terzino ieri mattina era a Roma ed è filtrata — senza trovare però conferme ufficiali — la voce di un suo imminente blitz nella sede della Filmauro. Di sicuro il giocatore piace e dalla Liguria sarebbero disposti a cederlo in prestito fino a giugno, chiedendo come contropartita il giovane Zanoli".