Bereszynski-Napoli, niente prestito secco: la nuova formula dell'affare

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport ha pubblicato un dettaglio importante per quanto riguarda la formula di trasferimento del terzino Bereszynski dalla Sampdoria al napoli. Se per Zanoli si tratta a tutti gli effetti di un prestito secco, per l'ormai ex blucerchiato invece non sarà a quanto pare così.

Bereszynski al Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sulla formula di trasferimento di Bereszynski al Napoli: