Bereszynski al Napoli, CorSport: le cifre dell'affare. Novità sulla formula

Calcio Napoli - Luciano Spalletti a breve potrebbe avere un nuovo calciatore a disposizione. Il Napoli sta infatti ultimando il trasferimento in azzurro del terzino destro Bereszynski dalla Sampdoria. Un'operazione, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a costi ragionevoli e con un prestito che sa anche di prospettiva futura. In base a questa osservazione fatta dal quotidiano è dunque possibile che il Napoli possa a quel punto piazzare un'opzione di riscatto sul prestito dalla Samp del polacco.

Bereszynski al Napoli

