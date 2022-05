Berardi e Arnautovic al Napoli? CorSport: ecco cosa trapela

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha scritto di Berardi ed Arnautovic come possibili rinforzi del Napoli nella prossima finestra di mercato. I due calciatori piacciono molto agli azzurri.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Piace molto Mimmo Berardi, gioiello di un Sassuolo che valuta i suoi uomini proprio come una gioielleria di lusso, nel caso in cui dovesse uscire un esterno (la posizione di Politano non è ancora chiara). Il ds Giuntoli s'è fiondato anche sul ceco Adam Hlozek, 19 anni, attaccante jolly e stellina dello Sparta Praga: 20 milioni, il suo prezzo. Riflessioni sull'austriaco Marko Arnautovic del Bologna: una su tutte, ha 33 anni e uno stipendio notevole".