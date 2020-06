Ultimissime Napoli - Oreste Vigorito ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Blocco di retrocessioni e promozioni? Siamo al blocco dei cervelli e della dignità. Devo accettare che il Brescia resti in A con 16 punti e il Benevento in B con 69, due e mezzo a partita, quasi cento potenziali?Ma di cosa stiamo parlando? Il covid è vissuto da molti come una tragedia e da altri come un’opportunità"