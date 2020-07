TuttoSport - Benevento scatenato, dopo Glik in arrivo anche Schurrle

I colleghi di TuttoSport fanno il punto della situazione in merito al calciomercato del Benevento:

"Con parecchi club ancora in corsa per l’obiettivo stagionale, a muoversi sono soprattutto le società destinate a lasciare la B, oppure quelle che si preparano a riaffrontarla. Il Benevento, che avrebbe raggiunto l’accordo col Monaco, sta aspettando la firma sul contratto di Kamil Glik, felice di tornare in Italia. Dopo questo colpo, il ds Foggia si dedicherà a un altro grande nome: il campione del Mondo 2014 Andre Schurrle, attaccante esterno che ha rescisso con il Borussia Dortmund. A Livorno la ripartenza dopo la retrocessione potrebbe essere con una proprietà differente: la cordata avrebbe come intermediario Marco Amelia, che da portiere del Livorno divenne campione del Mondo nel 2006, e una buona riuscita della trattativa con Aldo Spinelli potrebbe portare a un nuovo staff dirigenziale con l’obiettivo di riportare Igor Protti in amaranto".