Belotti-Sirigu, Tuttosport: il Torino alza un muro e punta a confermarli, la cessione può avvenire in un solo caso

Ultimissime calciomercato Napoli. Prosegue il filo diretto tra Napoli e Torino, con le trattative tra i due club che potrebbero diventrare importanti nei prossimi mesi. In casa granata ci sono due giocatori su tutti che piacciono ai partenopei: si tratta di Salvatore Sirigu e Andrea Belotti. Il Napoli è alle prese con delle scelte fondamentali per la stagione che verrà: capire il futuro di Alex Meret e David Ospina, oltre a cercare un ipotetico vice Milik se il polacco dovesse andar via. Per questo motivo, come sottolineato da Tuttosport, la coppia granata fa gola: al momento la posizione di Cairo è ferma sul non volerli cedere per puntare all'Europa, ma a fronte di una proposta "indecente" il patron granata potrebbe concedere il via libera. Il Napoli riflette sul possibile doppio colpo.