"Basta!", urla mai così forti di De Laurentiis negli spogliatoi: retroscena su intervallo di Napoli-Empoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport riporta un virgolettato che il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe detto negli spogliatoi verso Garcia e squadra durante l'intervallo della gara di ieri contro l'Empoli.

Ecco cosa si legge su Tuttosport riguardo de Laurentiis e Garcia:

"Tormentata e turbolenta, mai come ieri, con il presidente De Laurentiis precipitatosi negli spogliatoi al termine di un primo tempo piovoso e obbrobrioso, conclusosi con uno scialbo 0-0 al cospetto della formazione penultima in classifica e capace di segnare solo 3 gol in 11 partite. “Basta” ha detto il patron con un diavolo per capello e le urla che mai così forti si erano sentite all’indirizzo di Garcia nell’ultimo mese".