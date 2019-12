Corsport - "Basta, ora si fa come dico io!". Ancelotti perde la pazienza con la squadra: accantonato l'approccio signorile di una volta

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, anche un leader calmo come Ancelotti ha perso la pazienza con la squadra. ieri l'allenatore ha utilizzato toni molto duri nei confronti dei suoi calciatori

"Anche il leader calmo nel suo piccolo si arrabbia: e quando il Napoli scopre d’essere quasi sul ciglio d’un burrone, con la classifica che divora (per il momento) qualsiasi aspirazione, Ancelotti «cancella» le sue buone abitudini, rievoca il proprio passato, entra in tackle e ordina. «Si sta qua, in ritiro, sino alla partenza per Udine». L’Ancelotti che non ti aspetti è uscito dal proverbiale aplomb, ha accantonato sulla sua panchina adesso cigolante la sua signorilità, non ha urlato perché non ne ha bisogno, ma ha guardato in faccia, uno ad uno, quella squadra che l’ha deluso ripetutamente e che ora deve aiutare se stessa a superare questa crisi non solo tattica, non solo tecnica, ma anche di identità. «Basta! Non si può andare avanti così». E allora, la legge di Carletto: «Ora si fa come dico io». E questa è la sintesi del pensiero di Carletto nell'ora di faccia a faccia a Castel Volturno con i calciatori: addio alla linea morbida alla maniera internazionale di interpretare il ruolo di manager - tanto che ieri è stato annullato il giorno di riposo - e soprattutto regole, impegno e responsabilità".