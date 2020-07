Bari, stasera al San Nicola sfida alla Carrarese nella semifinale playoff per la B. Cdm, il tecnico spinge i suoi: "Sentiamo la responsabilità, non molleremo"

Ultime calcio - Dentro o fuori. E stavolta non ci sarà la ruota di scorta del pareggio, servirà vincere. Il Bari affronta stasera la Carrarese. Lo fa al San Nicola, casa storicamente dolce per i biancorossi, ma ancora una volta senza il sostegno del pubblico. La partita sarà a porte chiuse, ma a cuore aperto. Non è un Bari al 100% della condizione e sarebbe assurdo pensare che lo sia. Ma ci sono armi con cui fare fronte alle difficoltà.

De Laurentiis

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"«L’umiltà è la virtù dei grandi – ha detto non a caso l’allenatore Vivarini in conferenza stampa – Dovremo sopperire a qualsiasi carenza, dimostrando di essere uomini». Serviranno freschezza e organizzazione, certo, ma anche pazienza e intelligenza, contro un avversario che fa dell’intraprendenza il suo punto di forza. Ma se vogliamo, anche il suo anello debole. «La Carrarese è aggressiva – ha proseguito il tecnico – Sulle fasce ha uomini pericolosi. Sono una squadra sbarazzina, motivata: lavorano con grande accanimento sulle palle sporche e ripartono in velocità. Sarà un match aperto a tutte le situazioni». Sulla lavagna tattica, due schieramenti diversi: il 4-3-1-2 del Bari contro il 4-2-3-1 della Carrarese. Sulla carta un giocatore offensivo in più per gli ospiti, superiorità numerica a centrocampo per i pugliesi. Ecco perché il Bari dovrà essere bravo a sfruttare le ripartenze e gli spazi che inevitabilmente si verranno a creare nella pancia dei toscani. «Tutti ci stiamo giocando tantissimo – ha concluso l’allenatore dei “galletti” – Abbiamo la responsabilità di un’intera città e delle nostre carriere, compreso il sottoscritto. Ma questo non deve scalfire la serenità e la tranquillità su ciò che va fatto. Non bisogna mai mollare»".