"Bari mai succursale di Napoli, meglio che va via!", tifosi pugliesi divisi sui De Laurentiis

Le parole del produttore cinematografico nonchè presidente del Napoli calcio Aurelio De Laurentiis hanno chiaramente fatto il giro del web e dei social in Puglia, con la reazione dei tifosi locali tra il disincantato e lo speranzoso. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno edizione Bari riferisce che la maggior parte dei supporters si dice almeno contenta di aver avuto certezze dopo mesi di detto e non detto e confida nella prospettiva di cedere il testimone ai Casillo, recentemente entrati come main sponsor.

Cessione Bari, la reazione dei tifosi

C’è pure chi, a questo punto, chiede di fare in fretta o chi alza orgogliosamente la testa. «Se dobbiamo restare la sua seconda squadra a vita – è per esempio il pensiero di un utente su una pagina dedicata ai tifosi – meglio così. Non dobbiamo essere la succursale di nessuno». In realtà il pensiero di De Laurentiis cerca di andare oltre la prima conclusione. «Ci metteremo tutta la nostra capacità – ha concluso – per portare il Bari in A, dove merita di essere perché ha un milione e 200 mila tifosi. Ci sono molte altre società che operano in serie A che non hanno questo numero di sostenitori». Quello che accadrà un attimo dopo dipenderà dall’esito del ricorso, che si conoscerà nelle prossime settimane. I tifosi incrociano le dita.