Bari, Luigi De Laurentiis: "Con mio padre abbiamo ricostruito due società fallite. Seguiamo anche qui il modello Napoli"

Ultimissime Napoli - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

Al di là del rapporto personale, c’è qualche sinergia tra le vostre società?

"Direi sinergie di sistema. Il Napoli ha accumulato parecchia esperienza, in quindici anni. Tutti i consigli ricevuti da persone che hanno già attraversato certi passaggi sono benvenuti. Organizzazione del lavoro, logistica, aspetti di questo tipo. Nasciamo in maniera simile: all’improvviso decidiamo di investire in una città. Abbiamo ricostruito dalle ceneri due società fallite. A Napoli non c’erano più nemmeno gli uffici, a Bari le scrivanie o gli asciugamani negli spogliatoi. Nel 2018 abbiamo rimediato le maglie all’ultimo momento, abbiamo dovuto allenarci a Roma. Ripartire è stata una rincorsa".

Il Napoli aveva la forza del nome. Ma anche il Bari.

"Infatti il cammino dev’essere lo stesso: ascesa verso campionati più importanti. Ora ci alleniamo nell’antistadio, praticamente esposti ai tifosi, anche se siamo riusciti a mettere qualche schermo. Stiamo lavorando per spostarci in un’altra sede. Il sostegno fa piacere, però la privacy è indispensabile per preparare la squadra".