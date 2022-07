Bari: complotto dei tifosi per De Laurentiis, si temono molti anni in Serie B

Calciomercato - Arrivano le ultime notizie da Tuttosport riguardo la situazione in casa Bari. Con l'ufficialità della multiproprietà prolungata fino al 2028/29, la famiglia De Laurentiis potrebbe pensare di restare diversi anni in Serie B prima di provare a lottare realmente per la promozione. Questo fa infuriare i tifosi del Bari che temomo che questo avvenga e preparano un complotto.

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis è passato da uno stato d’animo di grande soddisfazione per la modifica apportata dal Consiglio Federale, che sposta dal 2024 al 2029 la questione relativa alle multiproprietà, ad un altro di grande delusione per la reazione scomposta dei tifosi. I supporters baresi non hanno accolto bene la notizia ed hanno sfogato sui social l’insoddisfazione: temono che il Bari rischi di rimanere per molti anni in B. Lo sconforto è stato tale da portare il presidente a definire quello dei propri tifosi un “complotto’’ ordito nei suoi confronti. L’occasione per replicare alle imputazioni mosse nei suoi confronti all’amministratore unico della Ssc Bari gliel’ha offerta la presentazione delle tre nuove maglie realizzate da Kappa: rosso scuro, bianca e nero, all’insegna dell’innovazione e della tradizione barese. All’evento oltre al presidente sono intervenuti l’ad della Molino Casillo (main sponsor), Pasquale Casillo e il sindaco di Bari, Antonio Decaro . «Sono molto dispiaciuto – ha replicato ai tifosi Luigi De Laurentiis – per il complotto messo in atto contro di noi sui social, ma mi rendo conto che fa parte della natura umana di qualunque piazza. Quello che posso promettere è che la famiglia De Laurentiis non ha alcuna intenzione di restare sei anni in B a perdere soldi». Cosa cambia dopo la decisione del Consiglio Federale? «Dal punto di vista sportivo nulla. Stiamo cercando un forte attaccante ( Christian Gytkjaer ?, ndr), che possa aiutarci a giocare un campionato importante. Poi dove potremo arrivare non posso prevederlo, non è nel mio carattere vendere fumo. Sul piano amministrativo se arriveranno delle proposte d’acquisto le valuteremo. Certo è che cercheremo di portare il Bari il più in alto possibile e di guadagnarci, perché siamo imprenditori».