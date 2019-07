Repubblica - Spunta un gettone per la doppia sfida col Barcellona: il Napoli incasserà 1.5 mln

Notizie calcio Napoli - Pochi giorni di riposo per i calciatori azzurri e poi si riparte nuovamente con le amichevoli contro Marsiglia e Barcellona. Test importanti per analizzare la situazione di ogni singolo giocatore. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Tutto sarà infatti più chiaro solo dopo la prossima tournée internazionale della squadra di Carlo Ancelotti, che scatta domenica sera (alle ore 21) con l'amichevole contro il Marsiglia in Francia e proseguirà direttamente con le due prestigiose sfide negli Stati Uniti contro il Barcellona (con gettone per la società da 1.5 milioni), in programma il 7 e 10 agosto a Miami e a Denver.