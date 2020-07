Barcellona-Napoli, Il Mattino: gli azzurri pronti a lanciare la proposta, giocare al San Paolo a porte chiuse

Ultime calcio Napoli - In una Barcellona dov’è tornato l’incubo del Covid, quello di ospitare o meno una partita di calcio è l’ultimo dei problemi. In città la curva dei contagi si è di nuovo impennata e quella dei decessi non scende: ieri il governo catalano ha annunciato 894 nuovi casi e uno stato di emergenza in vigore almeno fino al 2 agosto, sei giorni prima del match di ritorno degli ottavi di Champions League in cui il Napoli dovrebbe sfidare il Barça.

San Paolo

Come riporta Il Corriere della Sera: