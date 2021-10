Il Mattino - Torna l'alternanza Meret-Ospina, ipotesi che non piace all'entourage del friulano: il rinnovo si farà ad una condizione

Notizie Napoli calcio. Ospina o Meret? E' il grande dubbio che il Napoli si porta avanti da anni. Il giovane friulano sembrava il titolare designato della stagione, ma il suo infortunio ha riportato in auge quel David Ospina che, a suon di ottime parate e prestazioni, adesso insidia la titolarità dei pali azzurri. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

Ma poi il dilemma non sarà di poco conto: peraltro, da tempo è sul tavolo dell’agente e della società una bozza di contratto per allungare la permanenza di Meret per altri due anni (fino al 2025). L’ipotesi di un’altra stagione ad alternarsi non è prevista dall’entourage del friulano. Se Ospina è pronto a tornare in panchina, nel senso che ha capito ed accettato quello che è il suo ruolo, il giovane emergente scalpita anche perché teme di perdere il treno della Nazionale. Oggi gioca Ospina e con il Torino, appena dopo la pausa per le nazionali, giocherà Meret. Poi, però, con l’arrivo del big match con la Roma e del derby con la Salernitana, si capirà davvero chi è il titolare nella testa (e nelle scelte) di Spalletti.