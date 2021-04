Bagni: "l Napoli ha la migliore potenza offensiva del campionato, sul petto di Gattuso un'altra medaglia! Su Lukaku e Osimhen..."

Ultime notizie Napoli - Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno.

L’Inter avrà pure dei punti deboli?

«Può essere attaccata. L’Inter subisce il gioco degli avversari, spesso aspetta e ti colpisce. Il Napoli ha la migliore potenza offensiva del campionato»

All’andata il Napoli dominò, poi perse la gara.

«Meritava di stravincere. Poi ci fu l’infortunio di Mertens e da lì il Napoli ha cominciato a stentare per le assenze»

Gattuso sembra aver trovato gli equilibri giusti.

«É stato messo in discussione, ma ha fatto un grandissimo lavoro. Trovare il Napoli in questa posizione, a questo punto della stagione, è solo un’altra medaglia da appuntare sul petto di Rino».

Lukaku come si ferma?

«Con Koulibaly. Quando gli togli la profondità fa fatica. L’importante è non farlo “respirare” e dialogare con i compagni»

Il Napoli ha ritrovato Osimhen.

«Ora ha superato le tre fasi: la grande euforia, lo sconforto per infortunio, Covid e pressione ed aspettative visto quanto è stato pagato. Ora si è ripreso e questa è la sua normalità»

Corsa Champions: che chance ha il Napoli?

«Tantissime per come sta giocando. So per certo che Rino ha in mano la squadra. I ragazzi lo seguono e vuole andare fino in fondo. Il Napoli se la giocherà fino in fondo»